Huizense juwelier vannacht bestolen van gouden juwelen, eigenaresse blijft strijdbaar

De Huizense juwelier Caré is vannacht bestolen van een grote hoeveelheid gouden juwelen. Door de scharnieren te forceren, konden de dieven de voordeur eruit halen en vervolgens hun slag slaan. Winkeleigenaar Anita Koning is geschrokken. "Maar bij de pakken neerzitten is niemand mee geholpen", zegt ze stellig. De winkel is vandaag gewoon open.