Suikerbloemen van Westzaanse in de prijzen: niet van echt te onderscheiden

Iman Louise uit Westzaan behaalde afgelopen weekend op het Nederlands kampioenschap brons met een creatie van suikerbloemen. "Ik ben er ontzettend trots op want de jury is super kritisch. Alles moet perfect zijn en botanisch kloppen," zegt Iman die een eenmanszaak heeft in bruidstaarten.

Het bedenken en maken van een bloem is zeer intensief, tijdrovend en secuur werk. In haar atelier laat Iman zien hoe dat in zijn werkt gaat. De suiker wordt geverfd, gekneed en gerold. Bloemblaadjes worden uitgesneden en bewerkt. "Het is nu nog te dik en moet platter en dunner", licht Iman toe. Met mesjes, penseeltjes en opmaakwastjes tovert ze uiteindelijk een perfect blad tevoorschijn. En met draad wordt er dan een echte bloem van gemaakt. "Anders is het te slap. En bij een wedstrijd mag er van het draad helemaal niets meer te zien zijn."

Op haar eettafel staat de winnende bloemenkrans. Als je niet beter zou weten zou je denken dat het echte bloemen zijn. En die vergissing wordt regelmatig gemaakt. "Een tijdje heb ik een bruidstaart gemaakt en ik vroeg aan het bruidspaar: 'Vind je het mooi?' En toen zeiden ze 'ja, ja mooi'. En ik dacht van dat mag wel wat enthousiaster. Wat bleek. Ze dachten dat ik roosjes had gekocht in de winkel en ik mij er makkelijk van af had gemaakt."

Taartenversierster

Voor Iman is het een meisjesdroom die uitgekomen is. "Toen ik jaar op 6 was zag ik op tv een banketbakker die zette een taart met zoveel passie in de etalage dat ik naar mijn moeder rende en zei: 'Later word ik taartenversierster'." En toen ze jaren later een workshop volgde in het maken van roosjes van suiker, wist ze het zeker. Lachend: "Ik was helemaal verkocht en ik doe het nog steeds."

Engeland

In Nederland is het suikerbloemen maken niet het hele grote traditie. "Ik schat zo'n mensen waarvan een 15 er hun werk van gemaakt hebben." In Engeland is het een heel ander verhaal daar is hele oude taartbaktraditie. Ook daar heeft Iman al vaker meegedaan met wedstrijden en prijzen gewonnen. "Met zoveel concurrentie is dat heel bijzonder. " Ze is nog lang niet uitgeleerd want er blijven altijd bloemen over die zij nog niet versuikerd heeft. "Ik ben bijvoorbeeld momenteel aan het oefenen op een lampionnetje. Die is nog niet helemaal zoals ik het wil hebben."

Heeft Iman nog iets te wensen over? Ze moet even nadenken. "Ja, ik zou heel graag voor prinses Amalia een bruidstaart maken."