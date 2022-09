Leeuwen in Artis vanaf zomer 2023 te zien in nieuw verblijf

De Amsterdamse dierentuin Artis is begonnen met de bouw van het nieuwe leeuwenverblijf. Het verblijf is straks gelegen aan de achterzijde van het park, op het voormalige verblijf van de algazellen. Net als bij de olifanten, giraffen en zebra's kun je straks vanaf de straat ook een glimp opvangen van de leeuwen.

Het nieuwe verblijf is in oppervlakte ruim tien keer zo groot als het huidige verblijf van de leeuwen. Het is een soort heuvelachtig savannelandschap waar de leeuwen naar boven kunnen klimmen en er zijn ook schuilplekken in holtes van een grot die er komt. Voor bezoekers komt er een wandelpad omringd door twee watervallen dwars door het verblijf.