Beschoten Hilversumse woning voor twee weken op slot, vrees voor herhaling

Het huis aan de Zeggemeent in Hilversum waar dinsdagnacht vijf kogels op werden afgevuurd, gaat voor zeker twee weken op slot. Dat gebeurt op last van de burgemeester en wordt gedaan omdat niet kan worden uitgesloten dat er weer wat gebeurt rond hetzelfde huis.

Het huis werd in het holst van de nacht beschoten. Buurtbewoners schrokken wakker van de schoten, de politie vond even later vijf kogelhulzen. De kogels waren gericht op één huis. De andere huizen in het rijtje werden niet beschoten. Er zijn ook geen slachtoffers gevallen.

Waarom het huis doelwit was van de schoten, kan de politie niet zeggen. Ook is nog onduidelijk wie de kogels heeft afgevuurd.

Vrees voor herhaling

Voor de burgemeester is het voorval wel reden om in te grijpen. "De ernstige vrees voor wanordelijkheden en nieuwe verstoring van de openbare orde heeft het noodzakelijk gemaakt om direct in te grijpen met deze maatregel. Er kan namelijk niet worden uitgesloten dat opnieuw een soortgelijk voorval zal plaatsvinden", aldus burgemeester Gerhard van den Top aan de raad.

De bewoners van de beschoten woning zijn vlak na de afgevuurde kogels al in veiligheid gebracht en ergens anders ondergebracht. Met de maatregel hoopt de burgemeester ook de rest van de buurt te beschermen.

Hoe het over twee weken verder moet, wordt de komende tijd besproken.