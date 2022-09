Ravage na plofkraak bij Primera in Amsterdamse Kinkerstraat

Een pinautomaat bij de Primera in de Amsterdamse Kinkerstraat is vannacht even na 3.30 uur met een explosief opgeblazen. De winkel heeft veel schade, zo is er een groot deel van de pui naar beneden gekomen.

De pinautomaat waar de plofkraak op is gepleegd zat aan de buitenkant van het pand. Het was een particuliere pinautomaat die, in tegenstelling tot de Geldmaat, 's nachts wel beschikbaar is.

"We kregen meerdere telefoontjes van buurtbewoners die wakker waren geschrokken van meerdere knallen", vertelt Maaike Smulders van de Amsterdamse politie op NH Radio. Ze laat weten dat het pand waarin de Primera zit flink beschadigd is, maar dat de constructie van het gebouw nog intact is. "De woningen zijn niet ontruimd geweest", vertelt ze.

In de omgeving van de Kinkerstraat heeft de politie naar de verdachten gezocht, maar ze zijn niet meer aangetroffen. "Het zijn vermoedelijk meerdere daders geweest. Ze vertrokken op een scooter of meerdere scooters, dat is nog onduidelijk." Smulders vertelt dat de omgeving nog afgezet is. "De Explosieven Opruimingsdienst is daar nu om onderzoek te doen."

De plofkraak is op een bijzondere plek, want de straat ligt helemaal open voor werkzaamheden. Ook een deel van de schutting voor de werkzaamheden ligt omver.

