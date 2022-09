Licht gaat 's avonds uit in meer Amsterdamse kantoren

Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Zita Pels (Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire Economie) op vragen van de VVD. Raadslid Stijn Nijssen was enthousiast over het uitdoen van de lichten op de Zuidas en vroeg of het stadsbestuur in gesprek wilde gaan met vertegenwoordigers van kantorengebieden in Zuidoost en het Amstelkwartier.

"Het college steunt dit goede voorbeeld van harte", laat Pels weten. "Zuidoost en Amstelkwartier, evenals enkele andere kantorengebieden, zijn al met Zuidas samen gaan werken om dit initiatief in hun eigen gebieden ook te lanceren." Volgens de wethouder zijn eigenaren van kantoren van buiten de regio ook in gesprek.

Verwarming lager

Pels schrijft verder dat de gemeente zelf ook aan energiebesparing doet. "Bijvoorbeeld door, waar mogelijk, de verwarming lager te zetten en de koeling minder snel in te schakelen. Energieverbruik wordt gemonitord waardoor ook specifieke besparingskansen aangepakt kunnen worden."