Eigenaar snackbar Eiburgh blij met uitstel sluiting: "Ik sta te dansen!"

Grote vreugde bij snackbar Eiburgh: ze mogen van stadsdeel Oost nog vijf jaar blijven. De dreigende sluiting binnen acht weken is van de baan. Eigenaar Frans Splinter had vandaag een grote grijns op zijn gezicht: "Iedereen is dolgelukkig".

Al 25 jaar zit de snackbar in Oost, maar een aantal weken geleden kreeg eigenaar Frans Splinter een brief van de gemeente dat hij binnen acht weken de zaak moest hebben afgebroken. De friettent zou namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan. Daar is nu door het stadsdeel een stokje voor gestoken.

Tot grote vreugde van de vaste gasten. "Daar ben ik heel blij om", vertelt een vrouw die speciaal uit Noord is gekomen voor een patatje stoofvlees. Een andere vaste gast had al plannen gemaakt als het tot echte sluiting zou komen. "Ik kwam net binnen en zei: 'waar moet ik me met een ketting vastketenen', want sommigen doen het voor een boom die wordt weggehaald, maar ik doe het hier aan de container hoor."