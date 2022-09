Man gewond bij ongeluk naast ziekenhuis: auto op z'n kop in berm en slagboom kapot

Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een auto-ongeluk aan de Groenelaan in Amstelveen. De auto reed eerst een slagboom van ziekenhuis Amstelland kapot en belandde vervolgens op z'n dak in de struiken langs de weg.

Het ongeluk gebeurde iets voor 15.00 uur ter hoogte van de Laan van de Helende Meesters, laat een politiewoordvoerder weten. Er waren geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, is nog niet bekend. In afwachting van de ambulance haalden voorbijgangers het slachtoffer uit de auto en boden hem eerste hulp. Hij was de enige inzittende. Op foto's van de hulpverlening is te zien dat hij op een brancard de ambulance wordt ingetild. Of het slachtoffer naast het naastgelegen ziekenhuis Amstelland of een ander ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. Tekst gaat verder na de video

