Nederlands echtpaar dat verdronk bij Spaanse badplaats kwam uit Noord-Holland

Volgens Spaanse media was de 56-jarige man in zee en kwam hij tijdens het zwemmen in verdrinkingsnood door de sterke stroming aan de kust.

Zijn 55-jarige vrouw zag dat het foute boel was en probeerde haar echtgenoot te redden. Maar tijdens de reddingsactie raakte ook zij in de problemen.

Oplettende omstanders

De twee zouden uit het water zijn gehaald door omstanders, onder wie werknemers van een restaurant even verderop. Eenmaal aan land bleek de man al te zijn overleden. Zijn vrouw overleed niet veel later, ondanks verwoede reanimatiepogingen.

Tijdens het tragische ongeluk zouden er, ondanks de harde wind en en de afwezigheid van strandwachten, tientallen mensen in het water zijn. Of de rode vlag maandag aan de kust van Playa de la Mata was gehesen, is niet bekend.

Gevaarlijke stroming

Verdrinkingen komen vaker voor in Playa de la Mata, meldt de NOS. Een jaar geleden kwamen in september een Zweedse vrouw en een Russische man om. Een maand eerder verdronk daar een Scandinavisch stel en in 2020 kwam een 60-jarige Duitser om het leven toen hij zijn vrouw uit het water probeerde te redden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft om privacyredenen aan geen uitspraken te doen over de woonplaats van het Noord-Hollandse echtpaar.