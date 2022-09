'Te overzichtelijke' kruising Nieuwe Niedorp toch opnieuw bekeken na vele ongelukken

De kruising van het Hoefje in Nieuwe Niedorp, waar ondanks aanpassingen toch regelmatig ongelukken gebeuren, wordt door de provincie opnieuw bekeken. Dat doet ze in overleg met de gemeente Hollands Kroon en de politie. Als het nodig blijkt, komen er toch weer nieuwe aanpassingen. Vorige week was daar nog een ongeluk.

Wijkagent Bas Dirkmaat heeft er al eerder onderzoek naar laten doen door een specialist, waaruit bleek dat in de meeste gevallen mensen niets zagen aankomen. "Ik heb daar al eens eerder verkeersborden weg laten halen en verplaatst om het kruispunt overzichtelijker te maken", vertelde hij afgelopen weekend in het Noordhollands Dagblad. "Dat heeft toen een maand geholpen, maar niet langer. Het lijkt wel alsof het kruispunt té overzichtelijk is."

Dirkmaat dacht in de krant hardop na over oplossingen. Hij noemde onder andere verkeersdrempels, maar wist niet of dat mocht. "Ik heb eerder ook al eens nagevraagd of we daar stopborden konden plaatsen, maar dat bleek wettelijk niet te kunnen of mogen."

Nieuwe maatregelen

De lokale GroenLinks-fractie heeft raadsvragen gesteld over de kruising. De partij wil dat de gemeente bij de provincie aandringt op snelle maatregelen en ook op een tijdelijke oplossing.

Er is overigens al wel het een en ander aan gedaan, laat de provincie - die gaat over deze kruising - weten. Zo zijn in 2020 een aantal 'kleine' maatregelen genomen. "Het kombord is toen verplaatst (voor meer zicht) en de markering, de lijnen, zijn opgefrist", aldus woordvoerder Harriët Wijker van de provincie. "Het kruispunt voldoet aan alle richtlijnen. Toch zijn er vaker incidenten dan we zouden verwachten."

Veiliger

De vele incidenten waren al in eerdere overleggen met onder andere de gemeente en de politie naar voren gekomen. De provincie laat weten nu toch weer iets aan deze kruising te willen doen om het veiliger te maken. "Daarom gaan de provinciale verkeersexperts over dit kruispunt nader in gesprek met verkeersveiligheidsexperts van de gemeente en de politie."

Overigens gaat ook de gemeente Hollands Kroon aan de slag met het Hoefje, maar daarbij wordt deze kruising niet meegenomen, zoals het artikel in de krant wel suggereerde. "Dat kruispunt hoort niet bij de reconstructie van 't Hoefje", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Dat is echt alleen het stuk voor het winkelcentrum."