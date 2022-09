De Peiling: het uitjouwen van de koning gaat te ver

Ruim één miljoen mensen zagen gisteren hoe de koning werd uitgejouwd toen hij onderweg was naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag voor de troonrede. En niet alleen het staatshoofd moest het ontgelden, ook koningin Máxima en prinses Amalia kregen het te verduren. Op sociale media konden de demonstranten rekenen op veel kritiek, maar ook op genoeg lof.

Er was veel volk op de been om de Glazen Koets met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia te bewonderen. Maar niet overal konden ze rekenen op een warm onthaal. Naast de gebruikelijke zwaaiende koningshuisliefhebbers, werd het koningshuis ook geconfronteerd met middelvingers, boe-geroep en omgedraaide vlaggen. Ook werden ze landverraders genoemd. De demonstranten uitten hun ongenoegen over onder andere de stijgende energieprijzen en de stikstofmaatregelen.

Uitzonderlijk

Deskundigen laten het AD weten dat dit een uitzonderlijke situatie is. De laatste protesten tijdens Prinsjesdag dateren alweer uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zij zien dan ook een duidelijk verband tussen het uitjouwen van de koning en het ongekend lage vertrouwen in het kabinet. Ondanks dit wantrouwen kan het koningshuis op sociale media ook op de nodige steun rekenen. Nederlanders uitten kritiek op de wijze waarop demonstranten hun onvrede kenbaar maken.

