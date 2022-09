Paar dagen cel en duizend euro boete voor mattende Britten aan boord geland toestel

Vier Britten hebben een paar dagen cel en een boete van duizend euro gekregen voor zwaar geweld aan boord van een vliegtuig. De KLM-vlucht vanuit Manchester was begin mei net op Schiphol aangekomen toen de vier op de vuist gingen met een andere passagier. Die deelde wel de eerste klap uit, maar krijgt desondanks een lagere straf.

De crew besloot de twee groepen na aankomst op Schiphol gescheiden van boord te halen, te beginnen met het duo. Maar als iemand uit de groep van vier iets naar de twee roept, slaat de vlam in de pan. Er wordt een klap uitgedeeld door een van de twee, waarop de groep van vier mannen hem een pak slaag geeft.

Al tijdens de vlucht vanuit Manchester is de sfeer aan boord gespannen, zo blijkt uit verklaringen van medepassagiers. Dat heeft alles te maken met een conflict tussen een groep van vier mannen en twee andere mannen. In de lucht blijft dat beperkt tot woordenwisselingen waarbij discriminerende opmerkingen worden gemaakt.

Zij krijgen allemaal 1000 euro boete en een celstraf van 90 dagen waarvan 88 voorwaardelijk. De 2 onvoorwaardelijke dagen zijn de dagen die ze al in voorarrest hebben gezeten. De opgelegde straf is milder dan de eis van het OM van vier maanden cel.

Hoewel twee verdachten uit de groep van vier stellen dat zij uit zelfverdediging handelden, gaat de rechter daar niet in mee. Volgens de rechtbank hebben ook zij 'actief de confrontatie opgezocht' en is daarmee van zelfverdediging geen sprake.

De rechtbank vindt dat de Brit uit het tweetal de situatie heeft laten escaleren door de eerste klap uit te delen. Toch is zijn straf - 500 euro boete en twee weken voorwaardelijke celstraf - lager dan de straffen voor de mannen uit de groep van vier.

Een piloot en een purser die het stelletje agressievelingen uit elkaar proberen te halen, raken ook gewond bij de gewelduitbarsting. Dat weegt de rechtbank mee in de straf, net als de angst die medepassagiers hebben gevoeld. Omdat de bemanning haar handen volhad aan de vechtersbazen, zat de rest van de passagiers 'in de riemen en kon niet uitstappen'.

