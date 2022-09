Blog: Raad van State kent vergunningen warmbandwalserij toch weer toe • Langer grotere terrassen in Velsen

Tata Steel mag toch wél een nieuwe oven plaatsen in de warmbandwalserij. In januari vernietigde de rechtbank de vergunningen nog, maar de Raad van State oordeelde zojuist dat dat onterecht was.

In januari oordeelde de rechtbank nog dat er bij het verlenen van de vergunning bijn anderhalf jaar eerder ten onrechte geen onderzoek gedaan was naar de consequenties van nikkel- en loodemissies.

De Raad van State, in dit geval de hoogste rechter, zegt nu dat de toename van die uitstoot zodanig klein is dat een onderzoek inderdaad niet nodig was. Bovendien blijft Tata Steel ruimschoots onder de grens van wat zij volgens de wet mogen uitstoten aan nikkel en lood.

De uitspraak raakt aan één van de kernpunten van de discussie rondom Tata Steel. Juridisch gezien zit Tata Steel ruim onder de maximaal toelaatbare looduitstoot. Tegelijkertijd oordeelde het RIVM vorig jaar dat Tata Steel nu al gezondheidsschadelijke hoeveelheden lood uitstoot, wat met name bij kinderen kan leiden tot hersenontwikkelingsschade. De Raad van State kan een kwestie alleen maar aan de wet toetsen.

Redactie