Ajax Vrouwen houden knap stand en spelen gelijk tegen Arsenal in voorronde CL

De Ajax Vrouwen hebben de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de CL met 2-2 gelijkgespeeld tegen Arsenal. Met name in de tweede helft hadden de Amsterdammers het zwaar en domineerde de thuisploeg.

Na vijf minuten voetbal kregen de Ajax Vrouwen de eerste kans van de wedstrijd. Pelova werd gevaarlijk door een aardig schot, maar Arsenal-keeper Zinsberger wist de inzet te keren. De Amsterdammers bleven gevaarlijk. Sherida Spitse schoot van afstand knap op doel. Even later tikte spits Romee Leuchter keurig binnen na een mooie Ajax-aanval.

Standhouden

In de tweede helft was Arsenal de sterkere ploeg. Al vroeg kwam Ajax achter doordat Kim Little een penalty wist te benutten. De thuisploeg werd sterker en sterker en schoot twee keer op de paal. Tegen de verhouding in kwamen de Noord-Hollanders langszij door de tweede goal van de avond van Leuchter.

In de slotfase werd een treffer van Katie McCabe afgekeurd vanwege buitenspel. Toch hielden de Ajax Vrouwen ietwat gelukkig stand. Hierdoor blijft Ajax zicht houden op de groepsfase in de Champions League.

Volgende week woensdag is de return in Amsterdam.