Dagbesteding Kwekerij Osdorp dreigt te verdwijnen: "Enige plek waar ik me thuis voel"

"Ik vind het hartstikke mooi om hier te werken", vertelt Chas Cooman tijdens het tomaten plukken. "Als ik even geen zin heb om met de mensen te praten, ga ik lekker achterin tomaten plukken en houd ik me afzijdig. En als ik wel zin heb in de mensen, heb je hier volop de kans. Het is fijn om met mensen te zijn die een beetje hetzelfde hebben meegemaakt."

Op de dagbesteding van Kwekerij Osdorp werken mensen die niet zo makkelijk meekomen op de reguliere arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen. Bij de nieuwe aanbestedingsronde is voorlopig besloten dat de dagbestedingen van Landzijde voor meer dan de helft moeten krimpen. Dat zou betekenen dat deze locatie zal moeten verdwijnen.

Buurtteams

Volgens Hillie Faber van Landzijde zou dat betekenen dat zo'n zeventig tot negentig mensen per dag een nieuwe plek moeten zoeken. "Mensen die bij ons komen zijn vaak dakloos of hebben bijvoorbeeld verslavingsproblemen. Hier kijken we naar wat mensen wel kunnen en kunnen ze in alle rust en ruimte werken. Het is heel belangrijk dat zo'n plek bestaat in de stad", vertelt ze.

Waar de medewerkers die nu in de kwekerij werken dan straks naartoe moeten is nog niet bekend. Wel zegt de gemeente Amsterdam meer te gaan inzetten op dagbesteding in buurten en wijken, waarin de buurtteams een belangrijke rol gaan spelen.



Chas ziet dat niet zitten. "Ik kan sowieso zeggen dat ik niet in de buurt ga werken. Mensen hoeven niet te weten waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt. Veel mensen hebben hier een rugzakje en dan is het fijn om hier in alle rust een beetje verderop te kunnen werken. Als we hier echt weg moeten zou dat echt een nachtmerrie zijn."



De gemeente benadrukt dat er nog niets definitief is besloten. Tot ten minste 7 oktober kan Landzijde bezwaar indienen.