Het De Mirandabad sluit buitenbad tijdens de winter vanwege stijgende energiekosten

Het buitenbad van het De Mirandabad in Amsterdam-Zuid gaat tijdens de wintermaanden toch dicht. In de coronaperiode bleef het buitengedeelte ook in de koudste maanden van het jaar open. Ook deze winter was het de bedoeling dat het buitenzwembad open zou blijven, maar vanwege de hoge energieprijzen gaat het bad toch dicht.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) wilde graag het buitenbad in de winter openhouden omdat tijdens de afgelopen jaren er gemiddeld ongeveer '70.000 extra bezoeken' waren in de winterperiode, zo schrijft Mbarki in een brief aan de gemeenteraad.

De wethouder stelt ook dat de buitenzwembaden 'grootverbruikers zijn van energie' en dat ondanks de gemeente sporten mogelijk wil maken, het met de 'ongekend hoge gasprijzen en de duurzaamheidsambities' niet mogelijk is om deze zwembaden open te houden in de winter. In maart van dit jaar besloot de gemeente al om de temperatuur van de zwembaden met één graad te verlagen.

Het buitenbad van het De Mirandabad blijft open tot het moment dat de watertemperatuur onder de 18 graden Celsius komt. Vanaf dat moment moet de ketel namelijk bijstoken. Buitenzwemmen onder de 18 graden is namelijk niet veilig volgens de Nederlandse Zwembond, omdat het risico op onderkoeling dan groot wordt.

Verbouwing buitenbad

Mbarki ziet in het buitenzwemmen in de winter wel de toekomst. Daarvoor moet het buitenbad van het De Mirandabad wél verduurzamen. Die plannen liggen ondertussen klaar. Er komt een nieuw bad dat beter is geïsoleerd en een afdekdeken heeft, om zo het energieverbruik laag te houden.

Het nieuwe buitenbad moet in het zomerseizoen van 2024 klaar zijn. Dat betekent dat tot die tijd het buitenzwembad gesloten is in de zomer.