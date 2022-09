Dennis uit Opmeer kweekt extra groenten om dorpsgenoten te helpen tijdens inflatiecrisis

Veel van wat wij overhouden qua voedsel en dus weggooien, kan nog gebruikt worden en zo besparend werken. In gemeente Opmeer zijn nu meerdere inwoners die op deze manier anderen willen helpen. Zo ook Dennis Lonis. Hij heeft een grote moestuin en wil graag een steentje bijdragen.

In deze dure tijden kwam Dennis op het idee om de groenten die hij over heeft uit te delen. "Het maakt voor mij niet uit of ik 10 of 20 zaadjes plant, dus ben ik op zoek gegaan naar mensen in de gemeente die wat hulp kunnen gebruiken", zegt Dennis.

Dennis vertelt dat hij graag extra groente kweekt om gratis weg te geven - NH Nieuws

Dennis kan het hele jaar groenten eten uit zijn moestuin. "Ik heb 300 vierkante meter aan moestuin en kan nog prima wat extra kweken. Ik vind het ook leuk om te doen", vertelt Dennis. Die gelijk opmerkt dat het vreemd is dat groenten in de supermarkt duurder zijn dan ongezonde voedingstoffen. Hij wil graag een ander gezin uit de gemeente Opmeer helpen. "Ik denk dat ik genoeg extra kan kweken, zodat het gezin ook het hele jaar groenten uit mijn moestuin kan eten", aldus Dennis. Al hangt dit volgens hem wel af van de vriezer bij het gezin. "Als het goed bevalt, ga ik misschien volgend jaar nog wel iets meer kweken." Facebookgroep tegen verspilling Ook Mandy van Eijk uit Opmeer wil dorpsgenoten helpen. "Ik ben echt een grote verspiller van eten, ik vind dat heel stom van mijzelf maar ik gooi vaak nog goed voedsel weg." Na het lezen van een bericht over een jongen die door geld tekort van zijn ouders geen eten kreeg en daardoor flauwviel op school, besloot ze actie te ondernemen. "Ik ben een groep op Facebook gestart voor mensen in Opmeer en Spanbroek. Hier kunnen inwoners etensresten aanbieden. Dit kan een avondmaal zijn, maar ook iets wat je niet gaat gebruiken maar nog wel goed is", vertelt Mandy.

Ze hoopt hiermee voedselverspilling tegen te gaan, en ook andere mensen worden geholpen met besparen. "Vroeger gingen mensen veel vaker met bakjes naar elkaar toe. Nu leven wij meer in een maatschappij waar iedereen zichzelf maar moet redden. Ik hoop dat het op deze manier weer een beetje terug verandert", aldus Mandy. In de Facebroekgroep kunnen mensen die wat willen hebben via een persoonlijk bericht dit melden aan de aanbieder. Hierdoor ziet men niet wie wat ophaalt. "Het kan zijn dat mensen geen geld hebben om te eten, maar je kan ook uit werk komen en vergeten zijn boodschappen te halen. De groep is voor iedereen. En anders wordt het namelijk toch weggegooid."