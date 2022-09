Blaricum moet nu wel doorzetten en geluidsschermen afdwingen als A27 wordt verbreed

In de tussentijd moet Blaricum niet lijdzaam toekijken wat er gaat gebeuren, zegt Buijks die al jaren strijdt voor maatregelen. De Blaricummer, die vorige week de politiek toesprak en niet tegen het verbredingsplan is, verwacht dat de gemeente in de bres springt voor de inwoners om zo hun leefbaarheid te waarborgen. Zij ervaren nu al dag in dag uit overlast van de snelweg, vertelt hij.

De A27 is voor inwoners van Flevoland een belangrijke weg en als deze eenmaal breder is, dan bevordert dat ook de doorstroming op de A1, zo is de gedachte. Op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt de uiteindelijke beslissing genomen.

Als de weg inderdaad verbreed wordt, dan dreigt die overlast van bijvoorbeeld geluid en fijnstof alleen maar erger te worden en daarom zijn passende maatregelen nodig. Blaricum moet dan voor elkaar hebben dat er stil asfalt komt, dat de snelheid op de A27 omlaag gaat en dat er langs het hele Blaricumse traject een geluidsscherm wordt aangelegd.

Verlegde afslag

De ervaring leert dat de aanleg van een geluidswering niet zomaar een gegeven is. Daar weten de bewoners van de Hilversumse West-Indische buurt sinds 2017 alles van. Toen een paar jaar terug de afslag werd verlegd en de snelweg daar verbreed werd, hebben de bewoners hemel en aarde bewogen om een geluidswal te krijgen.

Ondanks hulp van de gemeente bleken Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland niet te vermurwen. Alles zou qua decibellen voldoen aan de geluidsnormen. Daarmee is het nog altijd basta. Wat extra stak, is dat even verderop bij Eemnes de provincie Utrecht wel over de brug kwam met het benodigde geld voor een geluidswal langs de A27.

Doorzetten

Een paar jaar geleden heeft ook Blaricum geprobeerd om geluidswerende voorzieningen te krijgen langs de snelweg. De gemeente was bereid om mee te betalen aan stiller asfalt. Maar volgens Buijk is de gemeente in tegenstelling tot Eemnes te snel afgehaakt, waardoor een deel van het dorp iedere dag en nacht nog te maken heeft met overlast. Alleen de nieuwe wijk de Blaricummermeent is afgedekt met een lange geluidsmuur. Buijks hoopt nu dat Blaricum nu wel blijft doorzetten.