Singer-songwriter Yorick van Norden neemt plaat op in wereldberoemde Abbey Road Studios

De Haarlemse singer-songwriter Yorick van Norden is net terug uit Londen waar hij zijn nieuwe plaat heeft opgenomen in de wereldberoemde Abbey Road Studios. Het is een droom die uitkomt voor de muzikant. "Het was magisch en super intens."

Hij moet er nog van bijkomen en realiseert zich nu pas, hoe intensief de reis naar Londen is geweest. "Ik ben alleen maar moe", lacht hij. Er ging heel veel voorbereiding aan vooraf en Yorrick en z'n bandleden hebben keihard gewerkt en lange dagen gemaakt. Maar hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn uitstapje naar de studio's waar wereldberoemde artiesten en bands, zoals The Beatles ook hun muziek hebben opgenomen. Tekst gaat door onder de video.

Yorick is zwaar onder de indruk van zijn bezoek aan de wereldberoemde muziekstudio's. - NH Nieuws

Het idee om naar de Abbey Road Studios te gaan, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het ontstond op een verdrietig moment in het leven van de goedlachse Haarlemse muzikant, namelijk toen zijn moeder ernstig ziek was een aantal jaar geleden. Hij bezocht haar vaak in het ziekenhuis en realiseerde zich toen hoe vergankelijk het leven is. Hij begon na te denken over zijn eigen droom en dat was een plaat opnemen in de wereldberoemde studio's. "Ik opperde dat aan mijn ouders en toen zeiden ze meteen dat ze duizend euro zouden geven als duwtje in de rug." Startsein En zo was het startsein gegeven om deze droom echt waar te gaan maken. Om in de Abbey Road Studios een plaat op te nemen, heb je veel geld nodig. En het kostte Yorick moeite om dat bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het wel gelukt, dankzij hulp van vele bekenden en onbekenden. Ruim twee jaar geleden zou het dan echt gaan gebeuren, maar door corona werd het uitgesteld naar vorige week. "Ik ben al eens eerder in de studio gaan kijken en ik moet zeggen dat het wel heel anders is als je alleen maar mag kijken, of ook daadwerkelijk overal aan mag zitten", vertelt Yorick. Zijn motivatie om in deze studio's een plaat op te nemen, heeft niet te maken met de nostalgie rondom alle bekende sterren die er ook zijn geweest, maar met de kwaliteit van de studio's.

Quote "Dit is next level, 's werelds beste studio's" Yorick van Norden