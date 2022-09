Sven Botman wil zich richten op Newcastle United en bedankt voor Jong Oranje

Botman debuteerde op 8 september 2020 voor Jong Oranje in de wedstrijd tegen Noorwegen (2-0 winst). De centrale verdediger speelde tot dusver twaalf interlands voor de beloften van Oranje. Hierin scoorde hij twee keer. Voor Botman wordt geen vervanger opgeroepen.

Overstap

Botman speelde in het verleden in de jeugd van Ajax. Tot een doorbraak in het eerste kwam het nooit. Via SC Heerenveen en het Franse Lille kwam hij deze zomer terecht in Engeland. De voetballer uit Badhoevedorp kwam tot nu toe zes keer in actie kwam voor Newcastle United.

Oefenwedstrijden

Ondanks de afwezigheid van Botman begint Jong Oranje deze week aan de oefencampagne voor het EK van 2023. De ploeg van trainer Erwin van der Looi speelt vrijdag in Leuven tegen de Rode Duivels. Dinsdag 27 september wordt in Cluj de laatste oefenwedstrijd tegen Roemenië gespeeld.