Hoornse ijsverenigingen blij met heropening De Westfries: "Anders definitieve sluiting"

Blijdschap en opluchting bij verschillende ijsverenigingen in Hoorn. De gemeente komt ijsbaan De Westfries financieel tegemoet, waardoor deze komende maand heropend kan worden. "We sprongen een gat in de lucht toen we het goede nieuws hoorden", zegt Gerrit Bakker, organisator van marathonwedstrijden in Hoorn.

"We kunnen direct per oktober starten. Het is mooi dat onze leden nu duidelijkheid hebben. Een week geleden hoorden we pas van de sluiting. Dan ga je kijken wat je uit kunt stellen om geen kosten te hoeven maken. Nadat de heropening bekend werd hebben wij het direct naar onze leden gecommuniceerd."

Dat de ijsbaan volgende maand heropend wordt is ook goed ontvangen bij de Blue Mountain Cougars, een Hoornse ijshockeyvereniging. Voorzitter Jeroen Klappe vertelt aan WEEFF/NH Nieuws heel blij te zijn dat het seizoen gewoon kan beginnen. De teams trainen twee keer per week op de Hoornse ijsbaan.

Gerrit Bakker, die marathonwedstrijden organiseert op De Westfries, is opgelucht over de heropening. "We sprongen een gat in de lucht toen we het hoorden", laat hij weten. "Moet je je voorstellen dat zij eerst twee coronajaren achter de rug hebben, en nu dit... Ik denk dat veel mensen dan waren afgehaakt. Ik vermoed dat de ijsbaan dan helemaal niet meer geopend had kunnen worden. Dan was het einde verhaal geweest, denk ik."

Vrijdag 14 oktober worden de eerste baanwedstrijden gehouden. Een maand later volgt de eerste landelijke marathon. "Wij zijn heel blij, ook voor de wedstrijdrijders", licht Bakker toe. "Je hebt nu zekerheid. De eerstvolgende vergadering van het bestuur staat al gepland."

Amsterdamse vereniging

Niet alleen in Hoorn, maar ook in Amsterdam is opgelucht gereageerd op de heropening van de ijsbaan. De Studenten IJshockey Vereniging Thor uit de hoofdstad heeft voor het nieuwe seizoen tijdsloten op De Westfries ingekocht, zodat ze alle teams hier kunnen laten trainen.

Tevens kunnen ze dankzij de extra tijdsloten een nieuw team inschrijven. De bedoeling is dat het nieuwe team op 2 oktober aan het seizoen begint.