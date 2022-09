Plantenbedrijf in Heemskerk ontslaat 100 werknemers door gascrisis

Het Heemskerkse bedrijf Floricultura, dat gespecialiseerd is in het kruisen van tropische kamerplanten, moet vanwege de almaar stijgende gasprijzen ongeveer 100 van de 500 medewerkers ontslaan. Het is een flinke klap voor de medewerkers én het bedrijf.

Het bedrijf maakt nieuwe plantensoorten door bestaande te laten kruisen en levert deze vervolgens aan de kwekers, die ze hierna laten opbloeien voor de consument. Omdat de gasprijzen door het dak gaan, wordt het voor de kwekers steeds duurder om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierdoor is Floricultura een hoop klanten verloren.

“We zijn 20% van onze omzet kwijtgeraakt”, vertelt Marc Eijsackers, marketingmanager van het bedrijf. Naast de ontslagen wordt ook de kas in Assendelft gesloten, omdat daar nog op aardgas wordt gestookt. In Heemskerk wordt aardwarmte gebruikt.

Eijsackers vindt het een pijnlijke beslissing. "We hebben geen andere optie, dit is ongekend voor zo’n bedrijf. De gascrisis komt zo wel erg dichtbij."

Dinsdag bijeenkomst

Het bedrijf biedt de werknemers eerst de mogelijkheid om met een financiële regeling vrijwillig te vertrekken, zodat er niet alleen maar gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Komende dinsdag wordt tijdens een bijeenkomst bekend welke mensen alsnog moeten vertrekken.

"Met de regeling bieden we de werknemers de kans om zelf te beslissen, zodat ze niet hoeven te wachten op komende dinsdag. We hopen dat we op deze manier ruimte kunnen creëren voor andere medewerkers."

"We denken dat we het hiermee redden, maar als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar is dat niets zeker is in deze wereld. Het is natuurlijk enorm pijnlijk, maar dit is een beslissing die genomen moet worden", besluit Eijsackers.