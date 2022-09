Nog niet duidelijk of hennepkwekerij brand veroorzaakte in restaurant De Cocksdorp

Het is nog altijd niet duidelijk wat de brand in restaurant Bij Joost in De Cocksdorp heeft veroorzaakt. In de resten van het afgebrande pand is een hennepkwekerij gevonden, maar of die ook voor de brand heeft gezorgd kan de politie nog niet bewijzen.

De brand in het pand aan de Kikkertstraat brak in de nacht van 10 op 11 januari uit. Buurtbewoners ontdekten de brand na knallen te hebben gehoord. Zij waarschuwden ook de eigenaar, Joost Oldenburg. "Dan zit je ineens in een heel slechte film", vertelde hij de ochtend erna op NH Radio. Hij wist niet hoe de brand kon ontstaan. "Echt geen idee. Zondagavond zijn we nog aan het werk geweest voor bezorgen en afhalen van maaltijden. Op maandag zijn we altijd gesloten, dus we hadden een dagje vrij. " Het restaurant brandde volledig uit, omliggende panden konden worden gespaard. Hennepkwekerij Vlak na de brand werden volgens de politie op de plek van de brand 'spullen gevonden die bij een hennepkwekerij thuishoren'. "Dat doet vermoeden dat er een kwekerij aanwezig was of dat de locatie gebruikt werd voor opslag", zo meldt een woordvoerder van de politie. Tekst gaat verder onder de verwijzingen.