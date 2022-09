Provocerende plaatjes van Martyn F. Overweel op Amsterdamse tekenshow en meer prikkelende tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor het komend weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. A Perfect Day is een tekenshow in Amsterdam met maar liefst werk van 50 cartoonisten uit binnen en buitenland. Alkmaar staat komend weekend in het teken van de blues en op Texel kun je terecht voor eetkunst op Texel Culinair.

Tekenaar Martyn F. Overweel - NH Nieuws

Uitgaanstip 1: A Perfect Day tekenshow in Amsterdam Op de tekenshow A Perfect Day is werk te zien van meer dan 50 cartoonisten. Een van hen is Martryn F. Overweel. Martyn is bekend van zijn werk voor de Volkskrant en de Humo. Zijn tekeningen bevatten veel bloot en zijn vaak provocerend zodat je als kijker 'O wat erg!' uitroept. "Iedereen doet aan seks en is bloot onder zijn kleren, maar toch is het nog vaak een taboe. Daarom werkt het zo goed bij humor. Gumbah en Kamagurka zijn mijn voorbeelden." De tekeningen van Martyn F. Overweel, Jip van den Toorn, Glen Baxter, Grace Miceli en vele anderen is te zien op de tekenshow A Perfect Day op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord van 23 september t/m 02 oktober. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Tekening van Martyn F. Overweel

Uitgaanstip 2: Bluesweekend Alkmaar Het is een treurige muziekstroming met veel mineur akkoorden, maar veel mensen putten er hoop en kracht uit: de blues. Liefhebbers van de bluesmuziek kunnen dit weekend in Alkmaar terecht. Op binnen en buitenpodia en in cafés in de kaasstad treden bands op als Barrelhouse, Ralph de Jong en Possum Belly. Het Alkmaar Bluesweekend is van 23 t/m 25 september. Tekst gaat door onder de afbeelding.

Barrelhouse op Akmaars Bluesweekend

Uitgaanstip 3: Texel Culinair Op Texel kun je dit weekend terecht voor de mooiste staaltjes kookkunst van het eiland. In het dorp de Koog staan tientallen Texels restaurants met hapjes en gerechten waarin veel lokale producten verwerkt zijn. Dat geeft dit eetfestival een uniek karakter. Daarnaast wordt er natuurlijk Tessels bier geschonken. Texel Culinair wordt van vrijdag 23 t/m zondag 25 september gehouden in de Dorpstraat van De Koog.

Texel culinair