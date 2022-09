Eerste ontmoetingen met politiek Den Haag: 'Deze samenlevingsontkenners begrijpen niet wat de burger doormaakt'

Steeds meer gezinnen slaan uit financiële nood maaltijden over. Cindy Slaper-van der Werff is is daarom gestart met stichting Prakkie Over 075 Zaandam. Ze heeft goede contacten met bakkers uit de regio en helpt zo dagelijks honderden gezinnen aan een brood. "Ik krijg elke dag nieuwe aanmeldingen binnen."