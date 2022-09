Eindelijk weer jaarmarkt Heerhugowaard: blije Waarders en marktkooplui

De jaarmarkt van Heerhugowaard is terug van weggeweest. Op het Raadhuisplein en op de straten daaromheen stonden gisteren ruim vierhonderd kramen verdeeld. Ondanks de regen trok de markt veel bezoekers, tot blijdschap van de marktkooplui.

"Ik heb het heel erg gemist. Ik heb drie jaar alleen maar geslapen", lacht Demba Abu. Hij is een van de kooplieden die blij is dat 'het eindelijk weer mag', want de afgelopen twee edities van de jaarmarkt konden door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Volgens collega-ondernemer Hans Stroomer is het wel iets rustiger dan tijdens vorige edities. "De mensen willen wel, maar het is gewoon slecht weer en de Engelse Koningin wordt ook nog begraven. Dus heb je mensen die liever bij de tv blijven zitten. Maar de Heerhugowaarders zijn wel een volk dat van een markt houdt."

Gisteren werd er in ieder geval volop verkocht op de jaarmarkt. "Het mag eindelijk weer na de corona dus ik laat mij door regen niet tegen houden dus ik ga lekker shoppen", zo laat een bezoeker aan mediapartner Dijk en Waard Centraal weten. "Ik ben gekomen voor het speculaas en dat is gelukt. Dus ga nu bij de bloemen kijken."