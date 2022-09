Oud theater herleeft aan Jacky's keukentafel: 'Oorlog heeft tijd stilgezet'

"Kijk, dan vind je bijvoorbeeld zoiets", voorzichtig haalt journalist Jacky de Vries een oude, vergeelde foto uit een plastic mapje. "Dit ontroert me, want het brengt alles heel dichtbij."

De Vries schrijft alles op en creëert zo het online platform Theater Sentiment. Een site vol met foto's en verhalen over het Nederlands theater van de jaren '20 en '30. Het is niet zijn doel om de geschiedenis vast te leggen, hij is op zoek naar de verbeelding en de schoonheid van het verleden: "Ik vind die vooroorlogse jaren een fantastische periode; een tijd van vrijheid en verlichting. Eigenlijk heeft de oorlog de tijd stilgezet."

In zijn hand de beeltenis van een klein jongetje, in een ovaal geknipt om in een lijstje te passen; het kind van het vooroorlogse artiestenduo Louis Davids en Margie Morris. Het is een van de vele memorabilia die de Vries in de loop der jaren heeft verzameld.

Zo is daar dus bijvoorbeeld het verhaal van de variétéartiest Louis Davids en zijn muze Margie Morris. Hun liefde en de teloorgang daarvan, de Vries reconstrueert het zorgvuldig op zijn site. "Louis Davids gaat me heel erg aan het hart. De manier waarop hij op toneel een verhaal vertelt, dat is magistraal. Hij overleed net voor de oorlog, maar zijn broer en zus zijn vergast. De oorlog heeft een diepe wond geslagen in joods Amsterdam en het theaterleven. Louis Davids staat voor iets wat er niet meer is, een tijd en cultuur die nooit meer terugkomt."

Bundel

De mooiste verhalen van de site zijn nu gebundeld in een boek, "Theater Sentiment" en er is een podcast over het onderwerp. Jacky de Vries is nog lang niet uitverteld: "De verbeelding, het theater, de dingen die verloren zijn gegaan, het is een deel van mijzelf. Soms kom ik namen tegen van artiesten die er al heel lang niet meer zijn en dan denk ik: wie vertelt nu nog jouw verhaal? Laat mij dat dan zijn."