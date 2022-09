Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Assendelft

De politie heeft gisteravond een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Noorderveenweg in Assendelft. De verdachte, die door de politie werd gezocht, is die avond langs de kant van de weg gearresteerd.

De aanhouding vond plaats rond 23.15 uur. De bestuurder, een 52-jarige man uit Amsterdam, werd gezocht wegens betrokkenheid bij een incident in Assendelft. Daarnaast had de politie signalen dat hij in het bezit was van een vuurwapen.

BTGV-methode

Om geen reactie uit te lokken, besloten de agenten de zogeheten Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV-methode) toe te passen, een speciale techniek om een gevaarlijk persoon in een auto veilig aan te kunnen houden. De verdachte wordt dan met korte en duidelijke bevelen uit de auto 'gepraat'.

Ondanks deze inzet werkte de verdachte niet mee. Om die reden werd er een waarschuwingsschot gelost. Daarna kon de man worden aangehouden.

Twee vuurwapens

Na een check in de auto werd er bij de man geen vuurwapen gevonden. Wel vond de politie twee vuurwapens op een adres van de verdachte in Noord-Brabant.

De bestuurder werd meegenomen naar het bureau voor verhoor. Daar bleek de Amsterdammer onder invloed van alcohol.