Chaan's familie vlucht uit huis bij grote brand Andijk: "Zijn nog steeds in shock"

Het besef van de grote brand afgelopen vrijdag in Andijk begint in te dalen bij de getroffen families. Een van de huizen aan de Generaal de Wetlaan brandde volledig uit, de twee naastgelegen huizen zijn door de brand en het blussen onbewoonbaar verklaard. "Mijn familie is nog steeds in shock", vertelt Chaan Dwarkapersad, een dochter van één van de getroffen families.

Chaan’s opa, moeder en broertje woonden naast het huis waar vrijdag brand uitbrak. Haar kinderen waren op dat moment bij haar familie. "Mijn vriend en ik waren die dag een paar honderd meter van het huis boodschappen aan het doen, toen we allerlei sirenes hoorden", vertelt Chaan. Toen ze snel naar buiten liepen, zagen ze een grote rookpluim bij het huis van haar moeders buren. Ze sprint richting het huis van haar moeder, en ziet dat iedereen op tijd uit hun huizen is gekomen. Haar kinderen zijn veilig bij haar familie. Net als enkele buren hoort ook de broer van Chaan voorafgaand aan de brand explosies. "Er waren vier harde knallen", zegt Chaan. "Ze dachten eerst aan vuurwerk, omdat dat wel vaker in de buurt wordt afgestoken. Maar toen hij toch even buiten ging kijken zag hij brand bij de buren en moest iedereen snel het huis uit." De andere buren hadden de brand op dat moment ook opgemerkt en waren hun huis eveneens uitgegaan. Tijdelijk onderdak Hulpdiensten worden gebeld, de vlammen sloegen uit het huis. De woning waar de brand uitbrak brandt volledig uit. De twee woningen ernaast worden door de schade ook onbewoonbaar verklaard. "Het is het ouderlijk huis van de familie. Ik kom er mijn hele leven", legt Chaan uit. "Mijn opa, moeder en broertje zijn nog steeds in shock van wat er gebeurd is. Het besef begint langzaam in te dalen."

Quote "We merken van buitenaf ook dat we heel veel steun krijgen. Daar zijn we heel dankbaar voor" Chaan Dwarkapersad

Inmiddels heeft de familie contact gehad met een schade-expert. Vandaag wordt er een beslissing genomen over tijdelijk onderdak. Daarnaast sprak de familie gisteren met de waarnemend burgemeester van de gemeente Medemblik, Dennis Straat. "Dat doet ons goed, om te zien dat er aan de familie gedacht wordt", aldus Chaan, "we merken van buitenaf ook dat we heel veel steun krijgen. Daar zijn we heel dankbaar voor." Doneeractie De verzekering is ingeschakeld om alle schade te taxeren, maar om de families verder te ondersteunen is Chaan een doneeractie gestart. Dat geld zal voornamelijk gebruikt kunnen worden voor de noodzakelijke kosten die de komende tijd gemaakt moeten worden. "De buren hebben ook kinderen, die door de brand bijvoorbeeld geen kleding meer hebben. Ook moet er voor eten en drinken betaald worden en zijn er andere kosten die ondanks alles gewoon doorlopen", benadrukt Chaan. Hoewel de beslissing over een tijdelijk onderdak nog gemaakt moet worden, duurt het wellicht nog een jaar voordat de drie families terug naar hun woning kunnen keren. "Ik hoop dat wij met zijn allen deze drie gezinnen kunnen steunen in hun herstart die zo plotseling in het leven is geroepen."