Zeesterren in Zeesluis IJmuiden door zout water in Noordzeekanaal • Broekpolderweg Uitgeest afgesloten

Duikers spotten onlangs vlakbij de Wijkertunnel zeesterren op dertien meter diepte. Dat is bijzonder: eerder kwam het zoutwaterdier niet in het zoete Noordzeekanaal voor. Dat meldt duikeninbeeld.tv.

Sinds Zeesluis IJmuiden open is, stroomt er per keer schutten ongeveer 10.000 ton zout water het kanaal in. Omdat dat ondere andere voor boeren, tuinders en de drinkwatervoorziening een groot probleem kan worden, werkt RWS aan maatregelen om het zout water zoveel mogelijk terug de zee in te laten vloeien.

De zeester is niet de enige nieuwe bewoner van het Noordzeekanaal, meldt de website. Duikers zien bijvoorbeeld ook meer zeeanjeliers. Het is een teken dat het kanaal verzilt.