Politie jaagt op voortvluchtige Jumbo-overvaller

De politie is op zoek naar de voortvluchtige overvaller van de Jumbo aan de Engelenburg in Haarlem. Vanavond rond 21.45 uur overviel een man de supermarkt, waarna hij wegvluchtte. Tijdens de overval zijn geen slachtoffers gevallen, onduidelijk is hoeveel andere mensen in de supermarkt waren.

Met helikopter en meerdere eenheden zoekt de politie momenteel Haarlem af naar de overvaller. Het is onduidelijk hoe de man heeft weten te vluchten. Ook kan de politie niet zeggen of hoeveel mensen in de winkel aanwezig waren en of de man buit heeft gemaakt.

Via Burgernet roept de politie op uit te kijken naar een man met een lichtblauwe Deliveroojas, een zwarte Adidasbroek en zwarte schoenen. Mocht je hem zien, dan is het advies de politie te bellen en niet zelf de man te benaderen. Hij is mogelijk gevaarlijk.

Dit filiaal van de Jumbo is vaker het doelwit van overvallen. Zo werd de supermarkt in 2017 door gemaskerde mannen overvallen en drie jaar later, in 2020, getroffen door een ramkraak.