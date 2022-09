Waar komt die 'vliegherrie' boven Haarlem opeens vandaan?

Inwoners van Haarlem klagen de afgelopen dagen veel over afwijkende vliegroutes vanaf Schiphol boven hun stad. Zowel op Twitter als op bewonersinitiatief Vliegherrie.nl laten Haarlemmers weten last te hebben van het lawaai. Bovendien tasten ze in het duister over de reden waarom Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de vluchten boven de provinciehoofdstad laat uitvliegen.

Vliegtuig boven Haarlem (beeldbewerking) - Achtergrond: Adobe Stock / Inzet vliegtuig: NH Nieuws / Doron Sajet

Haarlemmers noemen de uitzonderlijke vliegroutes op Twitter 'abnormaal' en 'niet de bedoeling'. De fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem, Jasper Drost, claimt zelfs dat het illegaal is om boven dichtstedelijk gebied te vliegen. Melina de Hoop vond de vliegtuigen zo laag over Haarlem vliegen, dat ze dacht dat ze op de koffie kwamen. De klachten begonnen vorige week woensdag. Ook gisteren viel het inwoners op dat LVNL vluchten die vanaf de Polderbaan starten en naar het westen willen, over Haarlem worden geleid. Een woordvoerder van LVNL bevestigt aan NH Nieuws dat vliegtuigen eerder indraaien dan gebruikelijk is, maar dat de afwijking slechts tijdelijk is. Zware buien Volgens de verkeersleiding komt het door het weer: "Het klopt dat afgelopen dagen vliegtuigen eerder naar het (zuid)westen draaien dan gebruikelijk, vanwege zware buien ten noorden van de luchthaven. Dit wordt gedaan om het vliegen door buien te vermijden. Normaliter vliegt dit verkeer iets verder noordelijk voordat het ongeveer ter hoogte van Velsen richting de Noordzee draait."

Het is echt abnormaal hoe laag de vliegtuigen momenteel over #Haarlem vliegen. @Schiphol — Jeannine Verhagen (@jeannienkie) September 18, 2022

@Schiphol waarom wordt er sinds gisteren voortdurend eerder afgebogen van de polderbaan en laag over Spaarndam en Haarlem gevlogen?! Het is normaal al veel herrie hier maar nu wordt het echt storend, ondraaglijk en irritant dat er niet wordt geluisterd naar klachten #vliegherrie — Jurgen (@jjsuurmeijer) September 18, 2022

En ze blijven komen, EasyJet in 3 2 1 recht en laag over Haarlem @Schiphol wat zijn jullie aan het doen? — Irene de Vos (@Irenedevos) September 16, 2022