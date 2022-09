Lid arrestatieteam verloor hand bij explosie en probeerde terug te komen

De explosie vond in 2016 plaats in Spaarndam . In de podcast Scherpschutters vertelt hij dat het team van plan was om een verdachte aan te houden die 'de gezondheid' van heel veel Nederlanders vanachter zijn computer bedreigde. De verdachte moest daarom 'dusdanig achterover getrokken worden' dat hij geen kans had om zijn computer te wissen. Het plan was om hem met meerdere explosies af te leiden.

Een van de explosieven ging eerder af, terwijl hij er bovenop zat. "Ik was in het zwart gekleed, maar mijn capuchon was over mijn hoofd gevallen, dus de eerste melding die gedaan werd was, we hebben een lichtgewonde, de jongen die vlakbij mij stond en een dode / zwaargewonde. Want we zien zijn hoofd niet. Maar dat krijg ik allemaal niet mee. Ik krijg pas weer wat mee als ze aan me gaan friemelen en aan me zitten."

Uiteindelijk werd de voormalige politieman, die eerder in zijn loopbaan bij het Korps Commandotroepen (KCT) van de landmacht en de Unit Interventie van de Dienst Speciale Interventies (DSI) werkte, per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kreeg medicatie van de trauma-arts. "Dan zit je in een fase die heel onwerkelijk is. Ben je bij of niet? Je krijgt een soort dromen of visioenen. Het heeft ongeveer vijf dagen geduurd tot ik weer wakker werd."