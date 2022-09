Debat aangevraagd over slecht geïsoleerde Amsterdamse sociale huurwoningen

Als het aan de Amsterdamse PvdA ligt, zetten woningcorporaties en andere verhuurders samen met de gemeente Amsterdam de komende weken 'alles op alles' om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te isoleren. De partij wil er deze week in de Stopera over debatteren in de Stopera.

Een op de zes sociale huurwoningen is nog steeds te slecht geïsoleerd, zo bleek vanmorgen uit antwoorden van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). In totaal gaat het om 30.000 corporatiewoningen, die een slecht energielabel hebben van E, F of zelfs G.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis mag 'geen enkel middel onbenut blijven' om de woningen beter te isoleren. "De fractie van de PvdA Amsterdam wil graag weten wat en op welke manier het college van plan is om verhuurders in Amsterdam hiertoe te bewegen. Daarnaast is de fractie van de PvdA Amsterdam benieuwd hoe het college denkt over het geven van een huurkorting."

Het debat moet woensdagmorgen plaatsvinden tijdens de raadscommissie Woningbouw en Volkshuisvesting (WV). Woningbouw valt onder wethouder Reinier van Dantzig en Volkshuisvesting onder wethouder Zita Pels.