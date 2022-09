Rianne lag met weeënstorm in OLVG en werd doorgestuurd naar Leiderdorp: "Ik dacht dat ik hallucineerde"

Bevallen in een Amsterdams ziekenhuis is door het gebrek aan zorgpersoneel allang niet vanzelfsprekend meer, maar tijdens je bevalling nog weer worden verplaatst, daarvan hoorden we nog niet eerder.

Het overkwam Rianne van der Woning die graag had gewild dat haar dochter Anna met de drie kruisjes in haar paspoort aan haar leven kon beginnen. Vanwege goede ervaringen in het verleden gaf ze OLVG Oost als eerste voorkeur op voor haar bevalling.

Daar is de kraamafdeling vanwege een personeelstekort al anderhalve maand gesloten, maar toen Riannes vliezen al 24 uur gebroken waren en ze naar het ziekenhuis moest, kregen zij en haar man toch nog een verlossend telefoontje dat ze in het OLVG West terecht konden.

Geen plek

Eenmaal daar aangekomen troffen ze wel veel lege bedden, maar weinig personeel. Een verloskundige die uiteindelijk haar ontsluiting checkte en waarna Rianne dacht dat de bevalling aanstaande was, kwam terug met een hele andere boodschap. Er was geen plek en ze gingen rondbellen of er ergens anders misschien nog ruimte was. "Ik raakte in paniek", vertelt Rianne tijdens een kraamvisite over wat zich daarna allemaal afspeelde.

Het OLVG laat weten dat het door het huidige personeelstekort inderdaad vaker voorkomt dat vrouwen in een ander ziekenhuis bevallen. "Meestal in de regio, maar soms ook daarbuiten", aldus een woordvoerder. "Het allerbelangrijkste is dat de bevalling veilig gebeurt. Als we dat niet kunnen garanderen, dan wordt uitgeweken naar een ander ziekenhuis. De Amsterdamse ziekenhuizen hebben dagelijks overleg over waar er plek is. Wel willen we benadrukken dat er altijd ergens in een ziekenhuis plek is voor zwangere vrouwen."