We gaan naar Den Haag: NH Nieuws haalt met 'Volhouders' verhaal bij landelijke politiek

Al weken regent het op de redactie van NH Nieuws verhalen van provinciegenoten die het moeilijk hebben. Op onze redactie voelen we al een poosje dat het niet meevalt om rond te komen in deze periode van dure boodschappen en onbetaalbare energie. Zeker als je moet leven van een klein salaris of een uitkering. Met Prinsjesdag in aantocht besloten we om die verhalen te bundelen en ze aan te bieden aan de mensen die daar iets aan kunnen doen: de volksvertegenwoordigers in Den Haag.

NH Nieuws

En dus stappen we morgen op de bus, met een tiental Noord-Hollanders aan boord. Hun belangrijkste drijfveer? Gehoord worden door politici, eindelijk zélf in gesprek met de beleidsbepalers in Den Haag. We hebben ze onze 'Volhouders' genoemd. Mensen die de moed hadden om de afgelopen weken hun verhaal te delen. Over de leegte in hun portemonnee en keuzes die ze daardoor noodgedwongen moeten maken. En nu aan de landelijke politici willen vertellen hoe moeilijk ze het hebben.

Maak kennis met onze 'Volhouders' Noord-Holland De volhouders: deze Noord-Hollanders redden het niet meer

Wonen op je slaapkamer bijvoorbeeld, omdat het warm stoken van je veel grotere woonkamer te duur is geworden. Of streng zijn voor jezelf als het aankomt op eten: liever een warm huis dan iedere dag vlees. Ook als het alternatief een dagelijkse boterham met pindakaas is, zegt Merel van Looi. "Ik leef al zo extreem zuinig, mijn opties zijn echt beperkt", aldus de Amsterdamse. Rekeningen niet meer te betalen Ook bedrijven in de provincie hebben het moeilijk. Zo ziet de Schagense snackbarhouder Gerard Tesselaar zich genoodzaakt om de prijzen van zijn kroketten en frikandellen te verhogen om zijn energierekening nog te kunnen betalen. De rekening steeg afgelopen maand van 2000 euro naar 7200 per maand. Alle snacks zijn nu dertig cent duurder dan eerder. Dat helpt maar ten dele; Tesselaar heeft ook een frituur en een koelcel uitgezet. Of het werkt? Dat weet hij pas als de nieuwe kwartaalcijfers er zijn. De verhalen van onze ‘Volhouders’ staan niet op zichzelf, maar zijn een blauwdruk voor de problemen die breed leven in Noord-Holland. Diverse politici hebben inmiddels aangegeven in gesprek te willen met de tien provinciegenoten die morgen op de bus stappen. Vanaf 16.00 uur is een liveverslag te zien van hun ontmoetingen via nhnieuws.nl en op televisie. De rest van de dag is hun reis te volgen via de radio en een liveblog op de site.