Amsterdam NL V Jarenlange verbouwing in en rond Amsterdam Centraal van start

Amsterdam Station wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Na een langdurige verbouwing van onder meer het Stationsplein is nu het spoor en het station zelf aan de beurt. Na tien jaar voorbereiden gaf de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat vandaag het symbolische startsein voor het project.

De eerste berg zand werd door staatssecretaris Vivianne Heijnen verplaatst bij de Dijksgracht, één van de locaties waar een grote ingreep gepland staat. Hier wordt een vrije kruising gecreëerd bij het oude opstelterrein. Wanneer de kruising er is, hoeven treinen niet meer op elkaar te wachten. Zo kunnen meer treinen het station in en uit rijden. Op veel meer locaties zal verbouwd gaan worden, waarbij het station zelf de belangrijkste rol zal spelen. "Nu heb je zo'n 200.000 reizigers per dag en we gaan naar 275.000 reizigers per dag", blikt regiodirecteur ProRail Harro Homan vooruit. "In het station zelf gaan we de perrons verbreden, de liften en de roltrappen aanpakken. De Oosttunnel gaan we helemaal verbreden. Dat zijn echt de zaken die je als reiziger gaat zien en waar je de meerwaarde van gaat merken." Ook wordt een fietsenstalling met plek voor 8.500 fietsen aan de oostzijde van het station gemaakt. Daarmee zal eind 2023 begonnen worden.

Materiaal over water De verwachting dat het aantal reizigers met 30 procent zal toenemen en het aantal goederentreinen met 50 procent groeit, maakt deze ingrepen onvermijdelijk volgens de regiodirecteur. Dat veel mensen in de stad te maken gaan hebben met de gevolgen van het project is daarom als belangrijk punt meegenomen in de plannen. "We proberen heel erg rekening te houden met de omgeving als het bijvoorbeeld gaat om het geluid wat we gaan produceren tijdens de verbouwing", aldus Homan. "We proberen het ook op een duurzame manier te doen. Dat doen we door onder andere al het materiaal zoveel mogelijk over water te vervoeren en niet over de weg. Daarmee proberen we echt rekening te houden met de wensen van bewoners."

Quote "Dit is eigenlijk een 'spoorkathedraal' en een kathedraal heeft altijd onderhoud nodig" Harro Homan, regiodirecteur prorail

Al zullen veel bewoners in de stad ook het gevoel hebben dat er wéér werkzaamheden zijn bij het Centraal Station. "Ik kan met dat gevoel van 'alweer' heel goed voorstellen", geeft de regiodirecteur aan. "Wij zeggen dit is een monumentaal gebouw. Dit is eigenlijk een 'spoorkathedraal' en een kathedraal heeft altijd onderhoud nodig. Het belangrijkste voor nu is dat we Amsterdam Centraal klaar gaan maken voor de toekomst." De totale verbouwing moet in 2030 zijn voltooid.