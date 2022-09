Leerlingen The British School herdenken de Queen: "Een van de verdrietigste momenten van mijn leven"

Op de British School of Amsterdam in Zuid werd vandaag stilgestaan bij de begrafenis van koningin Elizabeth. Alle lessen werden om twaalf uur, het tijdstip dat de begrafenis in Londen begon, een minuut stilgelegd om aan de koningin te denken.

"Dit is een belangrijke dag in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk", vertelt schoolhoofd Ruth Sanderson. "Net als veel mensen ben ik erg verdrietig over het overlijden van de koningin."

Toen om twaalf uur een minuut stilte werd gehouden, dacht de tienjarige Alex aan de koningin. "Ik dacht aan alles wat ze voor de Britten heeft betekend en dat ze tot en met de laatste dag van haar leven heeft gewerkt. Dat vind ik heel bijzonder", vertelt hij. "Ik ben erg verdrietig dat ze er niet meer is."

Ver van huis

De eveneens tienjarige Henrietta vindt het jammer dat ze niet in haar geboorteland is vandaag. "Het is een beetje verdrietig omdat je daar wil zijn om je respect te tonen en bloemen neer te leggen. Ik vond het een hele goede koningin. Ze was altijd vrolijk en werkte heel hard", vertelt ze.

Ook Sanderson was vandaag liever bij haar familie geweest. "Zij zijn de begrafenis allemaal live op tv aan het bekijken. Maar ik ben een volwassene en we hebben allemaal onze eigen levens en dingen te doen. Ik ga vanavond kijken en volgen wat er vandaag allemaal in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd."