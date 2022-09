Eerste slok van Schagense wijn steeds dichterbij: proefoogst bijna van start

De stichting kan niet wachten om voor de eerste keer aan de slag te gaan met hun eigen druiven. De verwerkte wijn wordt niet verkocht, deze eerste partij is bedoeld om zelf alvast een idee te krijgen wat voor smaak de druiventelers kunnen verwachten. "Hier kijken we echt wat de druif doet op onze grond, wat is de ontwikkeling en hoe snel groeien de suikers", vertelt Bas Westenenk van stichting Avendorp.

Tegenslagen

Aan tegenslagen doet het vijftal wijnboeren niet, blijkt als Bas Westenenk terugdenkt aan de afgelopen jaren. De wijnstokken groeien namelijk precies zoals gehoopt. "We kregen wel mee dat eigenlijk tien procent van de aanplanting het niet zou redden, maar dat hebben we niet gehad. Alles knalt eruit", lacht Bas Westenenk als hij om zich heen kijkt.

De heren hebben enkel nog een beetje geduld nodig, want de eerste Schagense wijn ligt naar verluid pas in het voorjaar van 2024 in de winkel. En wat we kunnen verwachten is volgens Westenenk iets heel anders dan de, voornamelijk Zuid-Europese, wijn die in de supermarkt ligt. "De stijl is een stuk frisser, daar hebben ze in Zuid-Europa geen verstand van, dus laat dat maar aan ons over", grapt Westenenk.