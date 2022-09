Ellen ten Damme geeft de controle niet graag uit handen

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat zangeres en 'alleskunner' Ellen ten Damme.

Actrice

In een vorig leven was Ellen ten Damme ook te bewonderen als actrice, maar dat doet ze al lang niet meer. "Dat acteurzijn is mij in de schoot geworpen door mijn eerste film. Dat was een muziekfilm waarin alles werd gezongen. Daardoor was ik helemaal in de filmwereld beland, ook in Duitsland."

Het acteren op zich vond Ten Damme wel leuk, maar het was uiteindelijk niet te combineren met haar werk als zangeres. "Het acteren kostte elke keer heel veel tijd. Dan moest ik kiezen en koos ik altijd voor de muziek."

"Als acteur ben je een heel klein radartje in een groot geheel. Je hebt niet het gevoel dat je veel invloed hebt. Dat vond ik niet fijn. Soms werd het helemaal niet wat ik wilde. Het was altijd heel anders dan ik dacht."

Theater

Het werken aan een theatershow, binnenkort gaat er weer een nieuw programma van haar in première, vindt Ellen ten Damme daarom veel leuker. Ook hier loopt het altijd anders dan gepland, met volgens Ten Damme één groot voordeel: "Iedereen mag zeggen wat ie vindt bij mij. Als ze een goed idee hebben, graag. Maar de afspraak dat ik het mag beslissen, vind ik wel erg fijn."

