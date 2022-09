Gemeenteraadsleden Hoorn roepen politiek op om Voedselbank financieel te steunen

Het regent aanmeldingen bij de voedselbank in West-Friesland, die door de inflatie en hoge energieprijzen kampt met een fikse stijging van het aantal aanvragen voor een voedselpakket. Zeven Hoornse gemeenteraadsleden hebben daarom een brief aan het college geschreven, waarin zij de gemeenten oproepen steun te bieden en met de Voedselbank in gesprek te gaan om de problemen op te lossen.

"We zien de laatste tijd een stijgende lijn in het aantal aanvragen voor een pakket", vertelt Han Neef van de voedselbank in West-Friesland. "Momenteel verzorgen we pakketten voor 130 gezinnen in de regio, wat al twintig procent hoger ligt ten opzichte van januari. Met de veranderde norm verwachten we dat dit aantal verder gaat stijgen."

Iedere dag kloppen er nieuwe gezinnen aan bij de Voedselbank, waarbij er op één dag zelfs tien nieuwe aanmeldingen binnenkwamen. Al die aanvragen worden behandeld, waarna ze uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

Kleinere pakketten

Door de stijging van het aantal aanvragen voor een voedselpakket en de hogere prijzen moet de Voedselbank haar pakketten kleiner maken om aan de vraag te kunnen voldoen. "Als je 130 gezinnen hulp biedt moet je bijvoorbeeld ook 130 pakken koffie hebben", zegt Neef. "Nu het aantal pakketten stijgt, hebben wij dus meer voorraad nodig."

Niet alleen kampt de Voedselbank met een stijging van het aantal aanvragen, ook het aanbod om de pakketten mee te vullen is de laatste tijd minder geworden. Dit komt omdat er minder overgehouden wordt door bijvoorbeeld supermarkten.

"Daarin zijn we ook een belangrijke sponsor met de Deen kwijtgeraakt", vertelt Neef. "Meer klanten betekent meer producten, en dat betekent dat ons magazijn sneller leeg raakt. We moeten kijken op welke manier we dit kunnen oplossen."

Brief aan Hoorns college

Daarom heeft de politiek in Hoorn (CU, PvdA, Sociaal Hoorn, Liberaal Hoorn, Fractie Tonnaer en DRP) onlangs een brief geschreven aan het college. Zij stellen dat de Voedselbank het aantal aanvragen nauwelijks meer aankan.

"Onze fracties maken zich daarover grote zorgen", zo valt te lezen in de brief. "De gemeenten in West-Friesland zullen de Voedselbank hulp moeten bieden om dit groeiende probleem op te lossen."