Miljarden voor koopkrachtreparatie overtuigen nog niet: 'Eerst zien dan geloven'

Het kabinet trekt miljarden uit om de koopkracht te herstellen. Maar volgens veel leden van het NH Nieuws-panel gebeurt dat te laat en zijn er twijfels of het wel genoeg is. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.815 mensen meededen.

Vorige week meldden we al dat veel panelleden zich zorgen maken over hun financiën. Volgend jaar wil het kabinet daar wat aan doen en trekt 17,2 miljard euro uit, een ongekend bedrag. Maar binnen het NH Nieuws-panel is er nog veel wantrouwen. 59 procent heeft er vrijwel geen vertrouwen in dat het gaat helpen, 38 procent denkt in redelijke mate dat het gaat lukken en maar drie procent dat het genoeg zal zijn. Miljardeninvestering: te weinig en te laat Veel panelleden willen het eerst terug zien in hun portemonnee. Daarnaast denken sommigen dat het te weinig is. "Mijn energierekening is 400 procent gestegen. Een paar procent minder inkomstenbelasting gaat mij daar niet bij helpen", aldus Esther uit Amsterdam. Ruben uit Huizen vat de veelgehoorde kritiek samen. "Dit is een druppel op een gloeiende plaat." Graphic over de mening van de panelleden over het miljardenpakket van het kabinet voor 2023. Tekst gaat eronder verder.

En omdat de maatregelen pas gelden per 2023, komen de miljarden ook veel te laat volgens veel NH Nieuws-panelleden. "Ik leef nu en niet al in 2023", vertaalt Frank uit de gemeente Stede Broec het gevoel. Dit jaar actie nodig Vandaag moet ook duidelijk worden wat er nog voor dit jaar gedaan kan worden om mensen tegemoet te komen, waarschijnlijk door een maximumprijs voor energie in te stellen. Eerder werd door het kabinet nog gesteld dat maatregelen om mensen die jaar nog te helpen niet haalbaar waren. Iets waar absoluut geen begrip voor was onder de panelleden. 80 procent vond het niet acceptabel om te moeten wachten tot 2023.

Minder belasting betalen Prinsjesdag is de dag waarop duidelijk wordt waarin het kabinet wil investeren, en waarop het wil bezuinigen. Zoals ieder jaar vroegen we ook aan de panelleden om hun keuzes aan te geven. En ook daarin komt duidelijk terug dat mensen vooral kijken naar het verbeteren van de koopkracht. Zoals altijd staat investeren in de zorg nog steeds bovenaan, maar op de voet gevolgd door lastenverlichting. Iets dat vorig jaar veel minder genoemd. Ook woningbouw en armoedebestrijding scoren hoog. Graphic over waar het kabinet volgens de panelleden in moet investeren. Er mochten meerdere onderwerpen worden aangegeven. Daarom komen de percentages bij elkaar opgeteld boven de 100. Tekst gaat eronder verder.

Minder schulden betalen Het verbeteren van de koopkracht zie je ook terug in de keuzes waarop bezuinigd mag worden. Bovenaan staat het verminderen van het aflossen van de staatsschuld. Opvallend is dat ook vaak milieu en klimaat wordt genoemd. Een onderwerp waarvan panelleden vorig jaar juist vonden dat er veel meer in geïnvesteerd moest worden. Ook veel genoemd als bezuinigingsonderwerp: wegenbouw en cultuur en media. Graphic over waar het kabinet volgens de panelleden op moet bezuinigen. Er mochten meerdere onderwerpen worden aangegeven. Daarom komen de percentages bij elkaar opgeteld boven de 100. Tekst gaat eronder verder.