De Peiling: ik vind een herhaalprik niet nodig

Een groot deel van de Nederlanders vindt het niet nodig om een herhaalprik te krijgen, dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Maar liefst 50 procent geeft aan geen nieuw vaccin te gaan halen. Leeftijd lijkt hierin een belangrijke rol te spelen, want vooral jongeren geven aan geen heil te zien in het halen van een nieuwe vaccinatie.