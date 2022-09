Warmer en droger weer in aantocht

Maandagochtend regent het nog flink en ook in de middag is het nog slim om een paraplu mee naar buiten nemen. Dinsdag kan er hier en daar nog een bui vallen, maar die zijn dan niet meer zo zwaar als ze het afgelopen weekend waren.

"Woensdag en donderdag blijft het droog en met name op donderdag wordt het ook zonnig", zegt Wilfred Janssen van Weeronline. Het heeft te maken met een lagedrukgebied dat de komende dagen over het westen van Nederland trekt.

Of we dat weer ook op vrijdag krijgen, is nog even de vraag, vertelt Janssen. Vanaf zaterdag is de kans op een bui in ieder geval weer een stuk groter.