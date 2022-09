Tata hogere dwangsom opgelegd, maar noemt uitsluiten rauwe kooks 'onuitvoerbaar' • Cruiseschip asielzoekers op weg naar Velsen-Noord

Tata Steel gaat vanaf vandaag veel hogere boetes betalen voor het produceren van rauwe kooks. De derde last onder dwangsom die het bedrijf opgelegd heeft gekregen gaat Tata namelijk 100.000 euro per overtreding kosten. De Omgevingsdienst heeft een maximumbedrag van anderhalf miljoen euro gesteld. Tata Steel geeft in een eerste reactie aan in bezwaar te gaan tegen het besluit.

De provincie heeft eerder al laten weten dat het zomaar eens de laatste dwangsom zou kunnen zijn die Tata opgelegd krijgt voor de vervuilende Kooks- en Gasfabrieken, waarvan er twee op het terrein staan. De provincie en de Omgevingsdienst eisen dat er helemaal geen rauwe kooks ontstaan tijdens het garingsproces, maar Tata Steel heeft al aangegeven dat dit een onmogelijke opgave is.

"De nieuwe last is niet uitvoerbaar", zegt een woordvoerder namens het bedrijf. "Wij kennen ook geen enkele andere kooksfabriek waar nul ongare kooks ontstaan. Wij delen met de omgevingsdienst de ambitie om ongare kooks zo veel als mogelijk te vermijden."

100.000 euro per overtreding is een forse toename in de kosten per overtreding. De eerste dwangsom was 10.000 euro per overtreding, de tweede 25.000 euro. Die tweede dwangsom werd in april van vorig jaar ingesteld, en is dus in minder dan anderhalf jaar 'volgelopen'.