Cruiseschip voorr asielzoekers uit Estlandse haven vertrokken naar Velsen-Noord

Het zeecruiseschip Silja Europa is onderweg naar Velsen-Noord. Het lag al bijna een maand klaar voor vertrek in de haven van Tallin in Estland. Tot maart vangt het COA straks duizend asielzoekers op het schip op.

Volgens de gemeente zal het schip op woensdag aan de kade aanleggen, als de weersomstandigheden het toelaten.