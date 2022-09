Wedstrijdje Klimduin-klimmen zwaarder dan verwacht: "Verzuring, heel zwaar"

De tiende editie van de Klimduinrun in Schoorl ging vandaag van start. Tientallen atleten klommen, op blote voeten in de modder, zo snel mogelijk naar boven. Een flinke opgave met een hellingspercentage tot wel 25 procent. "Op uw plaatsen en start", klinkt het startschot en daarna: 'verzuring, pure verzuring'.

De deelnemers van de Klimduinrun hebben er ondanks het slechte weer veel zin in. Wat houdt de run precies in? "Als een malle het zand oprennen, gekkenwerk, dat is wat we gaan doen."

Zo snel mogelijk de berg op, dat is het doel. "Het is gigantisch leuke wedstrijd, waar het eigenlijk helemaal nergens om gaat. Het is geen officieel atletiekonderdeel, maar je ziet het aan alle atleten die er zijn, ze hebben er allemaal zin in, ondanks het slechte weer vandaag", vertelt Richard Brouwer, organisator van de race.

Afzien

Met snelheid de berg op blijkt behoorlijk afzien. "Hij is toch altijd weer zwaarder dan gedacht", vertelt een deelnemer van de race. "Het is gewoon beuken, gewoon pure kracht", vult een andere atleet aan.

De leeftijd van de deelnemers verschilt ook enorm. Een jonge deelnemer vertelt enthousiast: "Dat je gewoon je klauwen in het zand kan stoppen en dan gewoon naar boven klimmen."