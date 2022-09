Doodgestoken vrouw in Haarlemse flat was 79 jaar oud

Het slachtoffer dat gisteren overleed door geweld in een flat aan de W.F.Hermansstraat in Haarlem-Noord, is een 79-jarige vrouw. Dat meldt de politie.

Ook de identiteit van de verdachte die gisteren werd aangehouden, is bekend. Het gaat om een 47-jarige man uit Haarlem. Hij zit vast voor verhoor en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

De vrouw werd rond 9.30 uur door agenten gevonden in een woning, nadat zij waren gealarmeerd over een mogelijke steekpartij. Ze was toen al zwaargewond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd haar te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Relatie onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de dader en het slachtoffer was. Het Haarlems Dagblad meldde gisteren dat in de flatwoning een echtpaar woont met een volwassen zoon. De politie wil hierover echter geen mededelingen doen.