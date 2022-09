Kipkemboi snelste bij de Dam tot Damloop, blijft Charles Langat net voor

Margaret Kipkemboi heeft de 36e editie van de Dam tot Damloop gewonnen. De atlete uit Kenia voltooide de 10 Engelse mijl in 50 minuten en 38 seconden. Keniaan Charles Langat was de snelste bij de mannen (45 minuten en 9 seconden).

De afgelopen twee jaar ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis. Kipkemboi debuteerde in Zaandam bij de Dam tot Damloop. Ze liep vrijwel de gehele wedstrijd samen met Sharon Kemboi en Caroline Nyaga. De grote favoriete Lonah Salpeter, winnaar in 2018, werd ruim voor de finish gelost. Aangekomen in de Peperstraat schudde Kipkemboi haar concurrenten af en kwam ze als eerste over de streep.

Langat had lang concurrentie van Peter Kipsirat en Geofry Kipchumba. Hij pakte uiteindelijk de koppositie bij de laatste 100 meter. Op de Peperstraat kwam hij niet veel later dan de vrouwelijke winnaar over de finish. De winnaar van de laatste editie in 2019, Solomon Berihu, kon zich niet mengen in de strijd om de eerste plaats.

