Ping Pong Alkmaar beleeft rampdebuut met olympische vloer: wedstrijd na één set gestaakt

Het zou een mooie dag moeten worden voor Ping Pong Alkmaar. Voor het eerst in 35 jaar speelt een club uit Alkmaar weer in de eredivisie tafeltennis. Tegen Hattem begon de ploeg voortvarend, maar na slechts één set viel het doek al. De arbitrage vond de olympische vloer te gevaarlijk en staakte de wedstrijd.

Mark Smits, één van de spelers van het eerste team van Ping Pong Alkmaar, gaf ooit les in Londen. Daar speelde hij op de vloer die tijdens de Olympische Spelen van 2012 werd gebruikt. De tafeltennisser kreeg de mat vervolgens mee en besloot deze bij de eerste competitiewedstrijd in de eredivisie neer te leggen in de zaal.

Lange voorbereiding

De vrijwilligers van Ping Pong Alkmaar waren al dagenlang bezig om de gymzaal aan de Tochtwaard een metamorfose te geven. Een nieuwe lichtinstallatie, geblindeerde ruiten en een hagelnieuwe vloer moesten de locatie van een nieuwe impuls voorzien. Maar doordat de vloer hobbelde en schoof, besloot de arbitrage dat alles eruit moest. Ook de houten vloer voldeed niet aan de eisen, waardoor besloten werd de wedstrijd te staken.

De arbitrage was niet beschikbaar voor toelichting op de staking. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd van Ping Pong Alkmaar tegen Hattem wordt hervat.